Судьбу консульства Польши в Петербурге раскрыли

РИА Новости: МИД Польши готовится к закрытию консульства в Петербурге

Министерство иностранных дел (МИД) Польши готовится к закрытию консульства республики в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичное решение относительно консульства России в Познани. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

«Все понимают, что после того как закроется консульство России в Познани, последует ответный шаг российской стороны, который будет как минимум симметричным, то есть речь пойдет о закрытии одного из наших консульств», — раскрыл детали собеседник агентства.

Он напомнил, что в России работают три консульства Польши: в Москве, Санкт-Петербурге и в Иркутске. В МИД республики проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что высок риск закрытия консульства в Северной столице России.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что власти Польши отозвали согласие на работу генерального консульства России в городе Познань. По его словам, персонал генконсульства будет признан нежелательными лицами на территории республики. Сикорский добавил, что причиной такого решения стали якобы «попытки диверсий» со стороны Москвы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение МИД Польши отозвать согласие на работу генконсульства стало «очередным враждебным» шагом Варшавы. Дипломат пообещала «болезненный» ответ со стороны Москвы.