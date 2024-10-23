Турция тайно запретила продавать России некоторые товары

FT: Турция тайно запретила экспортировать в РФ товары военного назначения

Власти Турции решили тайно запретить экспорт в Россию товаров военного назначения американского происхождения. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

По его данным, Анкара поступила таким образом после того, как получила из Вашингтона предупреждение о последствиях. В итоге Турция заблокировала экспорт больше 40 категорий товаров американского происхождения, которые, как предполагается, нужны Российской армии для продолжения боевых действий.

Однако, как сообщил источник издания, ограничения, под которые, в числе прочего, подпали микрочипы и системы дистанционного управления, не были публично озвучены из-за «политической чувствительности». Тем не менее решение турецких властей говорит о том, что Анкара больше не хочет выступать в роли спасательного круга, который использовала Россия для обхода санкций.

Отмечается, что экспорт вышеназванных товаров из Турции в Россию резко вырос после февраля 2022 года. Если в начале конфликта речь шла о трех миллионах долларов в месяц, то к декабрю того же года эта сумма выросла до 38 миллионов.

Ранее представители дипломатического корпуса Турции констатировали, что в настоящее время не видно предпосылок для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. Сказывается высокий уровень недоверия и конфронтации.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что международное сообщество все еще далеко от возможности установления прочного мира на территории Украины. Он уверен, что гонка вооружений набирает обороты, а пространства для дипломатии остается все меньше.