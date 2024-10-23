В Польше назвали сроки высылки российских дипломатов из Познани

МИД Польши: дипломаты России в Познани должны покинуть страну до начала ноября

Сотрудники генконсульства России в польском городе Познань должны будут покинуть Польшу до начала ноября. Такие сроки назвал пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский, передает РИА Новости.

При этом, по словам дипломата, конкретные сроки пока неизвестны. «Обычно это вопрос дней, максимум недель. Это не так, что они должны немедленно собрать вещи и уехать. Назывались сроки — начало ноября. Вероятно, они смогут быть в России на празднике День народного единства», — пояснил представитель польского министерства.

Ранее МИД Польши сообщил о решении отозвать согласие на работу генерального консульства РФ в городе Познань. Отмечается, что персонал генконсульства будет признан нежелательными лицами на территории страны. В министерстве объяснили, что такое решение принято из-за «попыток диверсий» со стороны России.

Бывший посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк назвал бессмысленным Решение польского министерства иностранных дел закрыть генконсульство России в Познани. Он полагает, что российская сторона может принять ответные меры и либо закрыть польское консульство, либо выслать польских дипломатов из страны.