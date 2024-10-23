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15:52, 23 октября 2024Моя страна

В российском регионе родились львята

Львята родились в парке «Тайган»

Кадр: Telegram-канал «Сафари Парк Тайган»

В парке львов «Тайган» в Крыму львица родила двоих малышей. Об этом сообщается в Telegram-канале парка.

По словам директора парка Олега Зубкова, львица обогревает малышей и кормит их молоком, однако пока неизвестно, смогут ли они выжить.

Обычно сотрудники зоопарка забирают малышей, родившихся на открытой местности, и выкармливают сами. В планах у зоопарка перевести львицу с детьми в зимний домик. Однако львица защищает малышей и не подпускает людей ближе чем на 5-6 метров.

В сентябре житель Дагестана спас львенка от любителей «модных» питомцев. Мужчина узнал, что его знакомые взяли домой маленького хищника. Несколько дней он пытался им доказать, что животному в квартире не место, однако безрезультатно.

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      Варвара Кошечкина
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