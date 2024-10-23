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16:44, 23 октября 2024Силовые структуры

Заочный арест российского адвоката-иноагента признали незаконным

Суд отменил заочный арест адвоката-иноагента Павлова по уголовному делу

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Санкт-Петербургский городской суд отменил заочный арест адвоката Ивана Павлова (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

После рассмотрения апелляционной жалобы защиты постановление Фрунзенского районного суда Петербурга об избрании Павлову меры пресечения в виде заключения под стражу признано незаконным. В удовлетворении ходатайства следователя, который просил о заочном аресте юриста, отказано.

В отношении Павлова возбуждено уголовное дело по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»), которая предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор составил протокол на адвоката за отсутствие маркировки иноагента в социальных сетях. Минюст России признал Павлова иноагентом в ноябре 2022 года. Тогда юрист заявил о намерении оспорить это решение.

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      Любовь Ширижик
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