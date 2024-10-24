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06:36, 24 октября 2024Мир

Харрис связала гибель лидера ХАМАС и завершение конфликта в Газе

Харрис: смерть главы политбюро ХАМАС позволит завершить конфликт в Газе
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Гибель главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа позволит завершить конфликт между Израилем и Палестиной. Об этом заявила кандидат в президенты США от Демократической партии и действующий вице-президент страны Камала Харрис в вечернем эфире телеканала CNN.

Как подчеркнула политик, на сегодняшний день «погибло слишком много невинных палестинцев». Харрис отметила, что израильтяне и палестинцы заслуживают право на безопасную жизнь и равные возможности на основе двугосударственного решения текущего конфликта.

Ранее Харрис рассказала, что помимо американской разведки помощь Израилю в выслеживании лидера ХАМАС Яхьи Синвара оказывал также спецназ Штатов.

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      Юлия Мискевич
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