Харрис связала гибель лидера ХАМАС и завершение конфликта в Газе

Харрис: смерть главы политбюро ХАМАС позволит завершить конфликт в Газе

Гибель главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа позволит завершить конфликт между Израилем и Палестиной. Об этом заявила кандидат в президенты США от Демократической партии и действующий вице-президент страны Камала Харрис в вечернем эфире телеканала CNN.

Как подчеркнула политик, на сегодняшний день «погибло слишком много невинных палестинцев». Харрис отметила, что израильтяне и палестинцы заслуживают право на безопасную жизнь и равные возможности на основе двугосударственного решения текущего конфликта.

Ранее Харрис рассказала, что помимо американской разведки помощь Израилю в выслеживании лидера ХАМАС Яхьи Синвара оказывал также спецназ Штатов.