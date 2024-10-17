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23:23, 17 октября 2024Мир

Харрис заявила о помощи Израилю в выслеживании лидера ХАМАС

Харрис: США помогали Израилю в выслеживании лидера ХАМАС Синвара

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис рассказала, что помимо американской разведки помощь Израилю в выслеживании лидера ХАМАС Яхьи Синвара оказывал также спецназ Штатов. Об этом пишет РИА Новости.

«Персонал американских специальных операций и разведка плотно работали с их израильскими партнерами на тем, чтобы вычислить и отследить Синвара и других лидеров ХАМАС, и я хвалю их работу», — подчеркнула Харрис.

В четверг, 17 октября, телерадиокомпания Kan сообщила, что источник в израильской системе безопасности подтвердил ликвидацию Синвара. До этого в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о возможной ликвидации лидера ХАМАС в результате операции в секторе Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что уничтожение Яхьи Синвара ознаменует «начало последнего дня» группировки.

В конце сентября 2024 года Израиль уже заявлял о проверке данных о возможной ликвидации Синвара. Однако в ночь на 8 октября глава движения вышел на связь после долгого молчания.

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      Марина Совина
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