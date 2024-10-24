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10:47, 24 октября 2024Спорт

Иностранный новичок ЦСКА призвал вернуть Россию на международные турниры

Футболист ЦСКА Пьянич призвал ФИФА вернуть Россию на международные турниры

Фото: Yevgeny Philippov / Globallookpress.com

Боснийский новичок московского ЦСКА Миралем Пьянич призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) вернуть Россию на международные турниры. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я надеюсь, что завтра же ФИФА вернет Россию к участию в международных соревнованиях. Потому что вижу, что происходит во всем мире. Некоторые страны в похожей ситуации, но отношение к ним совершенно другое. Так не должно быть», — заявил иностранный игрок. Также он выразил надежду, что все закончится как можно скорее.

Ранее Пьянич извинился за то, что прежде отказывался играть против сборной России. По его словам, он никогда ничего не имел против российского футбола и российских игроков.

Российские клубы и сборные отстранены от всех международных турниров по решению ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Россияне проводят только товарищеские встречи. При этом израильские команды продолжают выступление на международной арене, несмотря на проведение военной операции в Палестине.

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