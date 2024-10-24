Кайли Дженнер снялась в оголяющей грудь футболке и трусах для журнала

Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась в откровенном образе для глянцевого журнала Elle. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модного издания.

На размещенном фото 27-летняя предпринимательница предстала в трусах с высокой посадкой и укороченной белой футболке с надписью Tomate («Помидор»), которая частично оголяет ее грудь. Знаменитость также надела кроссовки в тон и сияющую корону.

Известно, что за время съемки бизнесвумен примерила слитный купальник телесного цвета, украшенный сияющими пайетками. Кроме того, она позировала перед камерой в черных шортах длины мини и корсетном топе, оформленном глубоким декольте и открытыми плечами.

Ранее сообщалось, что Дженнер посетила благотворительное мероприятие Academy Museum Gala в винтажном образе модного дома Mugler.