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04:01, 24 октября 2024Ценности

Кайли Дженнер снялась в оголяющей грудь футболке и трусах для журнала

Фото: @elleusa

Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась в откровенном образе для глянцевого журнала Elle. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модного издания.

На размещенном фото 27-летняя предпринимательница предстала в трусах с высокой посадкой и укороченной белой футболке с надписью Tomate («Помидор»), которая частично оголяет ее грудь. Знаменитость также надела кроссовки в тон и сияющую корону.

Известно, что за время съемки бизнесвумен примерила слитный купальник телесного цвета, украшенный сияющими пайетками. Кроме того, она позировала перед камерой в черных шортах длины мини и корсетном топе, оформленном глубоким декольте и открытыми плечами.

Ранее сообщалось, что Дженнер посетила благотворительное мероприятие Academy Museum Gala в винтажном образе модного дома Mugler.

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      Карина Черных
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