Военный эксперт Дандыкин назвал славянско-краматорское направление главнейшим

Славянско-краматорское направление сейчас является главным в зоне специальной военной операции (СВО), считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы сейчас освобождаем с каждой неделей большое количество сел на разных направлениях, в том числе на главном направлении. Это направление славянско-краматорское, сейчас главнейшее направление, это путь к освобождению Донбасса, это очень важно. Это значит, что успех очевиден. Думаю, что в ближайшее время мы услышим об освобождении и других населенных пунктов, более больших. Разумеется, это говорит о том, что возможности врага иссякают, особенно на этом направлении», — поделился эксперт.

Ранее в Минобороны отчитались о том, что армия России заняла населенный пункт Николаевка в Донецкой народной республике (ДНР). Помимо того, в зоне ответственности группировки войск «Центр» был уничтожен склад беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также российское военное ведомство объявило об установлении контроля над еще одним населенным пунктом в регионе — Серебрянкой. Его удалось занять бойцам группировки войск «Запад».

