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19:48, 24 октября 2024Культура

Селин Дион выступила с речью о неизлечимых болезнях

Певица Селин Дион рассказала, как справиться с новостями о страшной болезни

Фото: Giada Papini Rampelotto / EuropaNe / Globallookpress.com

Певица Селин Дион, которая с 2022 года борется с редким неизлечимым заболеванием, выступила с речью о том, как справляться и вести себя в случае выявления страшного диагноза. Слова артистки передает Page Six.

По словам Дион, самое главное — не терять надежду, тем более сегодня, когда каждый день появляются новые современные методы лечения.

«Качественная помощь дает самый ценный ингредиент — надежду. Я знаю, насколько это важно. И те, кто, как и я, столкнулись с этим, должны делать все, чтобы распространять этот великий дар надежды», — заявила певица.

Известно, что несколько лет назад Селин диагностировали редкое и неизлечимое неврологическое расстройство — синдром мышечной скованности.

Ранее сообщалось, что легендарная канадская певица и обладательница престижных наград поделилась подробностями своей жизни после того, как узнала о заболевании.

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      Андрей Шеньшаков
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