Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:58, 24 октября 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах рядом с военным аэродромом ВСУ

В районе аэродрома ВСУ в Хмельницкой области раздались взрывы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В районе Староконстантинова в Хмельницкой области, где расположен военный аэродром, раздались взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Воздушная тревога сейчас объявлена в Хмельницкой, Житомирской и Харьковской областях. Официальные лица пока не подтвердили информацию о взрывах.

Ранее в Киеве произошли взрывы на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Подробностей не приводилось.

До этого сильные взрывы прозвучали в районе военного аэродрома в Умани Черкасской области. По словам депутата Верховной Рады Украины Артема Дмитрука, на аэродроме находится база Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с которой вылетают на боевые задачи украинские пилоты.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Десятки ученых предупредили Северную Европу о неминуемом разрушительном катаклизме. Куда придется первый удар?

      Ветеран СВО ворвался к россиянке и заставил ее написать предсмертную записку

      В подполье сообщили о задержках в движении грузов ВСУ

      Порноактер рассказал о черном списке коллег-женщин

      Российский оператор БПЛА удачно сбросил дрон и сорвал атаку ВСУ

      Четверть россиянок прибегли к услугам красоты из-за мужчин

      12-летний мальчик сумел защитить отца от медведя и получил награду

      Apple оказался не нужен собственный шлем

      Россиянин описал деревню в Польше словами «бедненько живут, хотя отрицают это»

      Бывшего начальника управления транспорта российского региона осудили за миллионную взятку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше