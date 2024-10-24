Стало известно о взрывах рядом с военным аэродромом ВСУ

В районе аэродрома ВСУ в Хмельницкой области раздались взрывы

В районе Староконстантинова в Хмельницкой области, где расположен военный аэродром, раздались взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Воздушная тревога сейчас объявлена в Хмельницкой, Житомирской и Харьковской областях. Официальные лица пока не подтвердили информацию о взрывах.

Ранее в Киеве произошли взрывы на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Подробностей не приводилось.

До этого сильные взрывы прозвучали в районе военного аэродрома в Умани Черкасской области. По словам депутата Верховной Рады Украины Артема Дмитрука, на аэродроме находится база Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с которой вылетают на боевые задачи украинские пилоты.