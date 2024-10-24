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НХЛ — регулярный чемпионат
10:35, 24 октября 2024Спорт

Тренер «Вашингтона» оценил результативность Овечкина

Тренер «Вашингтона» Карбери об Овечкине: он угрожает воротам из хороших позиций

Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил результативность российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина на старте сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводятся на сайте турнира.

«Он угрожает воротам из хороших позиций и при игре в большинстве наносит свои броски, но пока они просто не достигают цели. Думаю, что со временем это принесет результат», — сказал Карбери.

В ночь на 24 октября Овечкин забил «Филадельфии Флайерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Теперь в активе 39-летнего хоккеиста 855 заброшенных шайб. До лидерства в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ россиянину осталось 39 голов.

В шести матчах текущего сезона Овечкин забросил две шайбы и сделал три результативные передачи. Нападающий выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры россиянин играет за «Вашингтон». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

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      Дарья Коршунова
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