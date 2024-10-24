Ученые предупредили Европу о неминуемом катаклизме

Десятки климатологов предупредили лидеров стран Северной Европы о крахе АМОС

К лидерам стран Северной Европы обратились 44 ведущих климатолога планеты, чтобы предупредить о катастрофе из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана. В своем письме специалисты призвали власти к немедленным действиям и подчеркнули, что риски ослабления циркуляции течений сильно недооценены.

Так, Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОС) включает Гольфстрим. Именно она переносит тепло в Северное полушарие и играет важную роль в климатической системе Земли. Исследования ученых показали замедление течения АМОС в результате глобального потепления. По мнению специалистов, это грозит погружением климата планеты в хаос.

«Такое изменение циркуляции океана имело бы разрушительные и необратимые последствия, особенно для стран Северной Европы, но также и для других частей света», — отмечается в письме.

По прогнозам, самый сильный удар придется на Данию, Швецию, Норвегию, Исландию и Финляндию. Данный регион (Северная Европа) ожидает экстремальное похолодание и закрепление экстремальных погодных условий. В письме отмечаются и последствия коллапса АМОС в других регионах. Так, тропические муссонные системы могут сдвинуться на юг и вызвать катастрофические последствия для экосистем и сельского хозяйства. Речь идет об атлантическом побережье США.

В начале октября председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Джим Ски предупредил, что в странах Южной Европы начнут появляться пустынные зоны из-за глобального потепления. По его мнению, в случае глобального потепления во многих странах может установиться жаркий и влажный климат, что приведет к трудностям ведения ряда видов экономической деятельности.

В свою очередь, ученые Университета Ватерлоо рассказали, что большинство экспертов по климату ожидают сильного повышения глобальной температуры к концу века, которое значительно превысит целевые показатели Парижского соглашения.