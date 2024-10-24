В ХАМАС отвергли обращение к России за военной помощью

Замглавы политбюро ХАМАС Марзук: движение не просит у России военную помощь

Палестинское радикальное движение ХАМАС не просит у России военную помощь, а рассчитывает лишь на поддержку. Об этом в беседе с РИА Новости заявил заместитель главы политбюро палестинского радикального исламского движения ХАМАС Муса Абу Марзук.

«Нет, мы это не обсуждаем», — заявил замглавы политбрюро движения.

Марзук уточнил, что ХАМАС при этом нуждается «в помощи России, будь то в гуманитарном плане или в поддержке в Совете безопасности ООН». Представитель движения также рассказал о прошедшей встрече с заместителем главы МИД России Михаилом Богдановым, в ходе которой стороны затронули примирение палестинских фракций. Кроме того, была обсуждена реализация договоренностей, достигнутых на межпалестинской встрече, состоявшейся в Москве в феврале.

23 октября Марзук прибыл в Москву с официальным визитом. В его графике запланированы встречи с представителями российских властей.