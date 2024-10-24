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04:52, 24 октября 2024Мир

В российском посольстве назвали воровством на госуровне новый транс США Украине

В посольстве России рассказали о неоколониальных замашках стран Запада

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Российское посольство в Соединенных Штатах осудило решение Вашингтона передать 20 миллиардов долларов Киеву за счет заблокированных российских активов. В дипмиссии назвали данный шаг «воровством, выведенным в ранг государственной политики», пишет РИА Новости.

Посольство также подчеркнуло, что подобное решение является вопиющим нарушением международного права. «Даже обывателю понятно, что по-настоящему "знаменательным" в данном случае можно назвать возведенное здесь в ранг государственной политики воровство», — возмутились представители дипмиссии.

В российском посольстве подчеркнули, что «неоколониальные замашки» узкой группы стран во главе с США вызывают негативную реакцию большинства членов мирового сообщества.

Накануне президент США Джо Байден рассказал, что Штаты предоставят Украине кредит в размере 20 миллиардов долларов, погашение которого предполагается за счет процентных доходов от замороженных российских активов. По словам политика, в общей сложности Украина получит 50 миллиардов долларов, по такой же схеме кредит предоставят остальные члены G7, в том числе Евросоюз.

В свою очередь, в МИД России заявили, что выданный Украине кредит с замороженных российских средств не поможет Киеву, зато может навредить.

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      Марина Совина
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