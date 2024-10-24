В российском регионе придумали решение проблемы вымирающих деревень

На Ямале приняли закон о помощи в переселении жителям вымирающих деревень

На Ямале придумали решение проблемы вымирающих деревень — парламент российского региона принял закон о помощи в переселении жителям таких населенных пунктов. Текст закона опубликован на портале законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Принятый в ЯНАО закон определяет критерии населенных пунктов, по которым их можно отнести к малым и обладающим недостаточно развитой инфраструктурой. Среди них — отсутствие в поселке центрального электро-, водо- и теплоснабжения, а также связи с региональными и муниципальными дорогами. Кроме того, для признания населенного пункта малым, в нем не должно быть школ и детских садов, а также медицинских организаций.

После того, как населенный пункт будет признан малым, региональные власти начнут оказывать жителям помощь в переселении в более крупные и приспособленные для жизни поселки.

Ранее сообщалось, что в предложенных Минстроем новых правилах расселения аварийных домов есть риски для россиян, которые сейчас проживают по договору социального найма.