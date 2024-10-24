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12:06, 24 октября 2024Наука и техника

Военный эксперт назвал самое опасное оружие России

Полковник Кошкин: Россия — единственная страна в регионе с ядерной триадой
СюжетЧто нужно знать о «грязной бомбе»

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Самым опасным оружием массового поражения в России и в мире остается ядерное, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Он подчеркнул, что Россия остается единственной страной в регионе, обладающей ядерной триадой.

«У любой экономически развитой страны есть многие уровни вооружения. В рамках украинского конфликта также применяется набор разнообразных сил и средств. Но, в случае широкомасштабного конфликта, которым пугают на Западе, со включением НАТО, противостояние перейдет в другую фазу, Россия начнет применять более мощные вооружения», — предупредил Кошкин.

В частности, военный указал на системы баллистических ракет, на оружие, способное обнаруживать и уничтожать наиболее совершенные системы противника. Но самым мощным оружием, по его словам, по-прежнему остается ядерное.

«Мы — единственная страна в регионе с ядерной триадой. А в мире таких стран всего две: Россия и США. Мощнее ядерного оружия в принципе на данный момент ничего нет. Это если речь идет об оружии массового поражения. Ну существуют еще и бактериологическое оружие, химическое. Мы уничтожили свои арсеналы, США — нет», — добавил полковник.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Киев применит «грязную бомбу» против России, то спровоцирует ответ страны самым мощным оружием.

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