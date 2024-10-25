Боливия присоединится к БРИКС в статусе государства-партнера

Президент Боливии Арсе: страна примкнет к БРИКС в статусе государства-партнера

Боливия присоединяется к БРИКС в статусе государства-партнера, об этом заявил президент южноамериканской страны Луис Арсе, пишет РИА Новости.

По его словам, государства группы БРИКС одобрили присоединение Боливии к организации. «Боливия делает фундаментальный шаг на пути к вступлению в БРИКС с получением информации о принятии от стран-членов в качестве ассоциированного государства», — подчеркнул политик.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что вступление страны в БРИКС будет возможно лишь при ее соответствии выдвигаемым критериям. Подробности о критериях он раскрывать не стал.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Индия и Бразилия не заинтересованы в расширении БРИКС и его превращении в антизападный альянс.