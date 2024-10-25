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03:03, 25 октября 2024Мир

Британия решила совершенствовать методы демонизации России

Историк Матвеев: Британия фабрикует ложные доказательства против России

Фото: Pixabay

Великобритания в нужное время и в нужном месте проводит провокации против России, фабрикуя доказательства, которые затем оказываются фейками. Об этом РИА Новости рассказал эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.

По его словам, так было ровно сто лет назад, когда британские спецслужбы в сговоре с партией консерваторов организовали громкую провокацию против СССР, опубликовав фальшивое «письмо Зиновьева». При этом провокация, которая якобы случайно обнародованная за четыре дня до выборов в парламент, блестяще решила свою задачу, способствовав поражению лейбористской партии.

Теперь же Лондон инкриминирует Москве якобы применение в террористических целях радиоактивных элементов или боевых отравляющих веществ, подчеркнул историк. «В общем, повторить успех вековой давности британской разведке не просто не удалось, эффект был обратным», — пояснил Матвеев.

17 октября правительство Великобритании расширило антироссийские санкции на компанию «Русгаздобыча» и 22 судна, в том числе 18 нефтяных танкеров и четыре танкера-газовоза. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что с помощью новых санкций против российских нефтяных и газовых танкеров Великобритания стремится поразить Москву в правах.

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      Марина Совина
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