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17:19, 25 октября 2024Бывший СССР

Депутат Рады назвал цену молчания украинских властей о вступлении в НАТО

Дубинский: США дали украинским властям деньги за молчание о вступлении в НАТО

Фото: Urs Flueeler / Reuters

Власти США предоставили украинским властям помощь в размере 800 миллионов долларов, чтобы Киев молчал о вступлении в НАТО и применении поставленного Западом дальнобойного оружия для атак на территорию России. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Взятка — максимально примитивная. Впервые США дают Величайшему деньги на производство оружия на Украине и без контроля. Именно так я расцениваю 800 миллионов на дроны украинского производства», — написал он. Парламентарий отметил, что средства, которые власти США дали Киеву, могут быть освоены украинскими чиновниками.

«То есть, "освоить" из этих 800 миллионов долларов можно как 30 процентов, так и 60 процентов. Получается, до 500 миллионов долларов. Это за удержание фронта и чтоб заткнулись по НАТО и "дальнобою" до выборов», — добавил он.

Ранее стало известно, что Вашингтон подтвердил передачу Киеву военную помощь в размере 800 миллионов долларов. По данным источника, меры США направлены на представление Киеву возможности «вести войну собственным оружием и на своих условиях».

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      Александр Курбатов
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