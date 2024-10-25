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09:52, 25 октября 2024Спорт

Дзагоев попал в базу «Миротворца»

Бывший футболист ЦСКА Дзагоев попал в базу украинского сайта «Миротворец»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев попал в базу украинского сайта «Миротворец». Соответствующая информация появилась в базе интернет-ресурса.

Причиной называется участие Дзагоева в футбольном фестивале «Чемпионат победителей». В турнире, который прошел 20 октября, выступили дети участников СВО.

Ранее в базу попали игроки ЦСКА и «Зенита», которые были в стартовых составах команд на встречу Российской премьер-лиги 14 сентября. Они приняли участие в предматчевой акции и вышли на поле в сопровождении детей участников СВО.

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» является публичным реестром личных данных журналистов, артистов, политиков и других медийных лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются «сепаратистами» и «агентами Кремля». Несмотря на то, что подобная деятельность противоречит украинскому законодательству, в разные периоды существования «Миротворца» с сайтом сотрудничали государственные органы Украины.

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      Андрей Стрельцов
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