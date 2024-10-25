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18:19, 25 октября 2024Моя страна

Исследующие пакет харзы попали на видео

«Земля леопарда» опубликовала видео с исследующими пакет харзами

Харзы заметили целлофановый пакет, занесенный ветром в нацпарк «Земля леопарда», и попали на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Земли леопарда».

«Встретив чужеродный для заповедного леса предмет, животные оперативно решили "мусорный вопрос": утащили его прочь с территории», — рассказали сотрудники заповедника.

Пакет не представлял для них интереса, и животные вынесли его за кадр, где мусор позже нашли сотрудники нацпарка. В заповеднике напомнили, что целлофановые пакеты и другие отходы опасны для зверей, и призвали людей заботиться о природе.

Ранее сотрудники зоопарка «Роев ручей» в Красноярске показали самку снежного барса. В Международный день снежного барса, который отмечается с 2013 года 23 октября, специалисты решили продемонстрировать россиянам Кисуню — жительницу зоопарка.

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