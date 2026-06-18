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07:02, 18 июня 2026Спорт

Дебют сборной Узбекистана на ЧМ закончился поражением

Сборная Узбекистана уступила Колумбии в матче чемпионата мира по футболу
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Сборная Узбекистана в дебютном для команды матче чемпионата мира по футболу уступила Колумбии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра прошла в Мехико и завершилась со счетом 3:1. На 40-й минуте игры Даниэль Муньос вывел Колумбию вперед. Аббосбек Файзуллаев сравнял счет на 60-й минуте матча, однако через пять минут Луис Диас вновь вывел южноамериканскую команду вперед. Хаминтон Кампас на 99-й минуте забил третий гол для Колумбии гол.

Данная победа позволила Колумбии подняться на первое место в таблице группы К, в активе команды три очка. Узбекистан с нулем баллов идет на последнем месте в квартете. В следующем туре узбекская сборная встретится с Португалией, а Колумбия сыграет с ДР Конго.

Ранее сборная Португалии сыграла вничью с командой ДР Конго на ЧМ-2026 со счетом 1:1. Матч стал рекордным для португальского нападающего Криштиану Роналду, который стал самым возрастным игроком, когда-либо выходившим в стартовом составе в матче чемпионате мира.

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