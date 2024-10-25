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12:56, 25 октября 2024Экономика

Минприроды разъяснило ограничение на ввоз некоторых видов бытовой техники

Минприроды: ограничение затронет холодильники и кондиционеры с хладагентами

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Ограничение на ввоз в Россию бытовой техники затронет холодильники и кондиционеры с хладагентами, речь идет о газе фреон или смеси других газов с определенными характеристиками. Подобное разъяснение дали в Министерстве природных ресурсов и экологии (Минприроды), его приводит РБК.

В пресс-службе ведомства уточнили, что хладагентам, использующимся в холодильниках и кондиционерах, «давно уже придумали более экологичные и дешевые заменители». При этом о каких именно «заменителях» идет речь, в Минприроды уточнять не стали, отметив, что под регулирование попадут только определенные газы. В целях заботы об экологии «страны должны снижать использование вредных газов», резюмировал представитель Минприроды.

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Хладагент отвечает за охлаждение воздуха и обеспечивает поддержание необходимого температурного режима в ряде видов бытовой техники, включая холодильники и кондиционеры. Об ужесточении требований к ввозимой в Россию технике с хладагентами Минприроды сообщало 8 октября.

Спустя несколько недель после этого участники рынка предупредили о возможных проблемах с поставками вышеуказанного оборудования. В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) заявили, что оформлять лицензии теперь придется в отношении 90 процентов кондиционеров и до 50 процентов холодильников. Без этого разрешения ввозить эту бытовую технику в Россию будет нельзя.

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      Анатолий Акулов
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