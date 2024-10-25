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19:25, 25 октября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о риске потерять возможность ремонта объектов энергетики

Эксперт Попенко: Украина не сможет чинить энергетику без брони для специалистов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Украина не сможет чинить объекты энергетики без брони от мобилизации для специалистов. О риске потерять возможность ремонтировать энергетическую инфраструктуру заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, передает ТАСС.

«Если мы сейчас уберем бронирование энергетических компаний, то завтра некому будет вообще делать капитальные ремонты и восстанавливать оборудование после обстрелов», — заявил эксперт.

Он добавил, что в коммунальной сфере уже наблюдается нехватка персонала, поскольку многие специалисты боятся выходить на смены, опасаясь мобилизации.

Ранее на Украине решили упразднить медкомиссии на фоне скандалов о коррупции. По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство также создаст группу для пересмотра решений, которые принимали медкомиссии.

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      Глеб Палехов
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