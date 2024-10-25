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20:58, 25 октября 2024Спорт

Названа причина срыва матча сборной России по футболу с Пакистаном

Глава РФС Дюков рассказал, что лично решил не проводить матч России и Пакистана
Александр Дюков

Александр Дюков. Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал причину срыва товарищеского матча сборной России по футболу с национальной командой Пакистана. Его слова приводит РИА Новости.

Дюков рассказал, что лично принял решение не проводить встречу. «Мы хотели провести игру. Сделали все возможное для того, чтобы она состоялась», — подчеркнул он.

Во время октябрьского сбора россияне могли сыграть с Пакистаном, однако матч не состоялся. Вместо этого команда провела открытую тренировку.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

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      Анастасия Борисова
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