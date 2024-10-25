Неожиданная встреча семейства лосей и волка в российском лесу закончилась бегством хищника

Фотоловушка в Рязанской области сняла бегство волка при встрече с лосями

В объектив фотоловушки в российском заповеднике попала неожиданная встреча волка и семейства лосей, которая закончилась бегством хищника. Об этом сообщает портал «Рязанские новости».

Камера в Омском государственном заповеднике, расположенном в Рязанской области, зафиксировала момент, когда волк вышел на тропу, где были взрослая самка лося и двое лосят.

Хищник оказался не готов к этой встрече, поскольку был один. «А на лосей волки охотятся стаей. Хищнику пришлось уйти, а может быть, он побежал искать своих товарищей», — отмечает источник.

Ранее в Мурманской области в объектив фотоловушки попал редкий кадр, на котором изображена росомаха. Животное прошло мимо камеры, установленной Антоном Чайко.