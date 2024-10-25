Российская актриса театра и кино Паулина Андреева снялась в откровенном наряде для журнала Marie Claire. Соответствующие снимки опубликованы на сайте издания.
36-летняя знаменитость позировала перед фотографом в черном боди с высоким воротником, оверсайз-пиджаке и прозрачной юбке. Помимо этого, звезда надела остроносые туфли на каблуках и капроновые колготки.
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