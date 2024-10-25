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21:06, 25 октября 2024Россия

Путин назвал условие дальнейших поставок газа на Украину

Путин: для дальнейших поставок газа в Европу через Украину нужен новый контракт

Фото: Maksim Bogodvid / Brics-Russia2024 / Global Look Press

Для дальнейших поставок газа в Европу через территорию Украины необходимо заключение нового контракта. Такое условие в эфире телеканала «Россия 24» назвал президент России Владимир Путин.

«Для того, чтобы поставки продолжались, нужно подписать новый контракт, именно новый контракт. Во-вторых, нужно было начать уже в июле бронирование этих мощностей для того, чтобы их кто-то использовал», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в Европейском союзе существуют определенные энергетические законы, и Киев взял на себя обязательство их исполнения. По словам Путина, по данным законам «нужно было заранее уже бронировать эти мощности для прокачки».

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин поблагодарил Россию за честные цены на газ. По его словам, сербский рынок настолько мал для РФ, что мог бы рассматриваться как статистическая погрешность, однако Россия относится к этому вопросу иначе и предлагает Белграду лучшие цены и условия.

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      Артём Верейкин
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