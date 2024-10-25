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01:00, 25 октября 2024Ценности

Решившая зарабатывать на OnlyFans экс-футболистка снялась в откровенном нижнем белье

Фото: @madelene_wright

Британская экс-футболистка Мадлен Райт, решившая зарабатывать на платформе OnlyFans, показала подписчикам откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая спортсменка предстала на размещенных снимках лежа на боку. Так, она запечатлела себя в зеркало на камеру телефона в нижнем белье черного цвета, состоящем из кружевного бюстгальтера и трусах с тонкими бретелями. Можно заметить, что низ комплекта частично оголяет лобок знаменитости. При этом она накинула на плечи серый пиджак и сжала одной рукой грудь.

Поклонники оценили фотосессию Райт в комментариях под постом. «Какое шикарное тело», «Потрясающая», «Совершенная красота», «Моя самая любимая спортсменка», «Очень горячо», — высказывались они.

Ранее итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи также снялась в откровенном виде и показала результат подписчикам.

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      Карина Черных
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