Центробанк ухудшил прогноз по ценам на нефть

Центробанк: стоимость нефти Brent в 2024 году составит $80 вместо $85

Центральный банк России снизил предполагаемую цену нефти Brent. Об этом регулятор сообщил в рамках среднесрочного прогноза.

Согласно оценке Центробанка, в 2024 году стоимость барреля эталонного сорта североморской нефти вместо ожидаемых в июле 85 долларов составит 80. Прогнозируемая цена Brent на следующие годы осталась неизменной. В 2025 году регулятор не ждет ухудшения ситуации на рынках: стоимость сырья сохранится на уровне 80 долларов, в 2026 — 75, а в 2027 — 70 долларов за баррель.

По данным Минэкономразвития, в текущем году стоимость североморской нефти должна составить 83,5 доллара за баррель. В следующем году цена упадет до 81,7, в 2026 году — до 77, а в 2027 году — до отметки 71,2 доллара за баррель.

Как отмечают эксперты Международного валютного фонда (МВФ), в 2024 году средняя цена барреля нефти сортов Brent, Dubai и WTI составит 81,29 доллара, в 2025 году она опустится до 72,84 доллара. Эксперты фонда отметили, что сокращение добычи государствами ОПЕК+ поддержало рост мирового спроса на данный энергоноситель. Также на стоимость будут влиять обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что бюджет страны будет исполнен вне зависимости от внешней конъюнктуры. Если нефть подешевеет ниже 60 долларов за баррель, недостающие суммы компенсируют за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), пояснил он.

В ходе торгов в пятницу, 18 октября, стоимость декабрьских фьючерсов на Brent опустилась ниже отметки в 73 доллара за баррель впервые с 1 октября 2024 года. Сырьевые котировки падали до отметки в 72,98 доллара за баррель. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составило 1,97 процента. Цена американской марки сырья West Texas Intermediate (WTI) падала 2,51 процента, до 68,33 доллара за баррель.