В Кремле назвали беспрецедентными попытки Запада вмешаться в выборы в Грузии

Песков: Запад выкручивает руки властям Грузии и диктует свои условия

Пытаясь диктовать свои условия Грузии по внутренней политике, США и Евросоюз выкручивает Тбилиси руки. Беспрецедентными попытки Запада вмешаться в парламентские выборы в Грузии назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы видим совершенно беспрецедентные попытки вмешательства со стороны Запада, они не только пытаются выкручивать руки Тбилиси, но и они буквально пытаются диктовать условия», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Он добавил, что Россия при этом не вмешивается во внутреннюю политику Грузии.

Ранее Песков заявил о поддержке Кремлем Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии. По его словам, при этом главным является не российская поддержка, а выбор белорусского народа.