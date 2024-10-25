В Кремле заявили о поддержке Лукашенко на выборах президента Белоруссии

Россия поддерживает кандидатуру президента Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих выборах главы государства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что в России будут внимательно следить за ходом избирательной кампании. «Я уверен, что все будут поддерживать в России именно кандидатуру Александра Григорьевича», — сказал Песков.
Также официальный представитель Кремля отметил, что вопрос выборов — это абсолютное дело Белоруссии. По его словам, главным является не российская поддержка, а выбор белорусского народа.
Ранее Лукашенко заявил, что пойдет кандидатом на президентские выборы. До этого ЦИК Белоруссии сообщил, что выборы пройдут 26 января 2025 года.