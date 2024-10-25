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13:43, 25 октября 2024Бывший СССР

В Кремле заявили о поддержке Лукашенко на выборах президента Белоруссии

Песков: Россия поддерживает Лукашенко на выборах президента Белоруссии
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Россия поддерживает кандидатуру президента Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих выборах главы государства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что в России будут внимательно следить за ходом избирательной кампании. «Я уверен, что все будут поддерживать в России именно кандидатуру Александра Григорьевича», — сказал Песков.

Также официальный представитель Кремля отметил, что вопрос выборов — это абсолютное дело Белоруссии. По его словам, главным является не российская поддержка, а выбор белорусского народа.

Ранее Лукашенко заявил, что пойдет кандидатом на президентские выборы. До этого ЦИК Белоруссии сообщил, что выборы пройдут 26 января 2025 года.

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      Кристина Есикова
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