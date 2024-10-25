В Москву придут заморозки

Заморозки в Москве наступят в ночь на 26 октября

В Москве в ночь на субботу, 26 октября, ожидается переход температуры через ноль градусов в сторону отрицательных значений. Об этом говорится в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

Автомобилистов попросили быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Ранее синоптик Татьяна Позднякова советовала автомобилистам сменить резину в ближайшие выходные, 26 и 27 октября.

Суббота и воскресенье в столице пройдут без осадков, днем воздух прогреется до плюс 10 градусов Цельсия, сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. После в столицу придут похолодание и мокрый снег — они ожидаются в четверг, 31 октября. Снежного покрова при этом не ожидается, уточнил синоптик. Он заявил, что в среднем за последние 30 лет снежный покров в столице устанавливается 28-30 ноября, однако это не постоянный параметр.