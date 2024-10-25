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00:36, 26 октября 2024Силовые структуры

В России вынесли приговор участникам хакерской группировки REvil

Четыре хакера из REvil получили сроки от 4,5 до 6 лет в России

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор четырем участникам хакерской группировки REvil и назначил от 4,5 до 6 лет лишения свободы. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Отмечается, что Артем Заец и Алексей Малоземов получили четыре с половиной и пять лет в колонии общего режима соответственно. Кроме того, у Малоземова конфисковали девять миллионов рублей, 180 долларов, автомобиль BMW, ювелирные изделия Cartier и часы марки Hublot.

Даниил Пузыревский и Руслан Хансвяров приговорены к пяти с половиной и шести годам лишения свободы соответственно. Помимо этого суд в доход государства забрали 268 миллионов рублей, 422,6 тысяч долларов, один миллион евро, а также наручные часы марки Audemars Piguet, автомобили Porsche, BMW, два Mitsubishi, Subaru и УАЗ. У Ханвярова конфисковали автомобиль Audi.

REvil получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании. В январе 2022 года ФСБ объявила о разгроме группировки, рассылавшей вирусы для вымогательства денег. Деятельность преступного сообщества была пресечена после обращения властей США.

Ранее Басманный районный суд Москвы приговорил к шести годам лишения свободы 33-летнего хакера, который похитил почти 170 миллионов рублей у трех банковских организаций.

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      Марина Совина
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