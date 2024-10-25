В США рассказали о проблеме новой версии B-52

TNI: обновленный бомбардировщик B-52J не полетит раньше 2033 года

Единственной проблемой обновленного стратегического бомбардировщика B-52J является время, которое потребуется для его выпуска и начала полетов. О сроках создания обновленной версии самолета Военно-воздушных сил (ВВС) США рассказали в публикации The National Interest (TNI).

«Легендарный бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress проходит серьезную модернизацию и получает модификацию B-52J, которая, как ожидается, вступит в строй в 2033 году», — пишет издание.

Отмечается, что модернизированный B-52 получит новый радар, современные дисплеи в кабине пилотов и усовершенствованную систему электропитания. Автор предположил, что после отмены программы создания гиперзвуковой ракеты AGM-183 ARRW B-52J может стать носителем ракеты Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM).

В сентябре обозреватель TNI Брэндон Вайхерт писал, что планы по модернизации бомбардировщиков B-52, которые начали выпускать во время президентства Гарри Трумэна, удивляют на фоне попыток списать истребители пятого поколения F-22 Raptor. Усовершенствованные B-52 планируют использовать до 2050-х.