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23:26, 25 октября 2024Интернет и СМИ

Задержанный за драку во время футбольного матча блогер Литвин вышел на свободу

Блогер Литвин вышел на свободу после 13 суток ареста за драку во время матча

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress

Популярный российский блогер Михаил Литвин вышел на свободу после 13 суток ареста за драку во время матча Медиалиги. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Литвин разместил ролик в соцсетях, на котором едет на заднем сиденье автомобиля. «Наконец-то посплю дома», — говорится в подписи под роликом.

О задержании блогера стало известно 12 октября. Сообщалось, что Литвин подбежал к трибуне соперника, на которой находился рэпер и владелец СКА Баста, и ударил одного из фанатов. По информации журналиста Ивана Карпова, причиной стало то, что болельщик скандировал оскорбительную кричалку в адрес Литвина.

Ранее Литвин высказался о своем заработке. Блогер рассказал, что ему стыдно озвучивать сумму, которую он зарабатывает. При этом он добавил, что заслужил все деньги, которые у него есть.

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      Маргарита Пименова
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