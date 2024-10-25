Задержанный за драку во время футбольного матча блогер Литвин вышел на свободу

Популярный российский блогер Михаил Литвин вышел на свободу после 13 суток ареста за драку во время матча Медиалиги. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Литвин разместил ролик в соцсетях, на котором едет на заднем сиденье автомобиля. «Наконец-то посплю дома», — говорится в подписи под роликом.
О задержании блогера стало известно 12 октября. Сообщалось, что Литвин подбежал к трибуне соперника, на которой находился рэпер и владелец СКА Баста, и ударил одного из фанатов. По информации журналиста Ивана Карпова, причиной стало то, что болельщик скандировал оскорбительную кричалку в адрес Литвина.
Ранее Литвин высказался о своем заработке. Блогер рассказал, что ему стыдно озвучивать сумму, которую он зарабатывает. При этом он добавил, что заслужил все деньги, которые у него есть.