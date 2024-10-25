Задержание россиянина за хулиганство на парковке попало на видео

В Москве Росгвардия задержала хулигана на парковке, который бил машины

В Москве силовики задержали хулигана, который бил машины на парковке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии, предоставив соответствующее видео.

На кадрах видно, как сотрудники вневедомственной охраны заходят на территорию парковки и производят поиск подозреваемого. После задержания он подтвердил, что буянил и бил по припаркованным машинам. Мужчину доставили в отдел полиции.

По данным Росгвардии, к ним на пульт поступил сигнал тревоги с охраняемого паркинга. Правоохранители задержали хулигана. В результате его действий пострадал автомобиль Mazda. Россиянин разбил ему капот и зеркала. Нарушителем оказался пьяный 26-летний уроженец Ханты-Мансийска.

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