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14:34, 25 октября 2024Силовые структуры

Задержание россиянина за хулиганство на парковке попало на видео

В Москве Росгвардия задержала хулигана на парковке, который бил машины

В Москве силовики задержали хулигана, который бил машины на парковке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии, предоставив соответствующее видео.

На кадрах видно, как сотрудники вневедомственной охраны заходят на территорию парковки и производят поиск подозреваемого. После задержания он подтвердил, что буянил и бил по припаркованным машинам. Мужчину доставили в отдел полиции.

По данным Росгвардии, к ним на пульт поступил сигнал тревоги с охраняемого паркинга. Правоохранители задержали хулигана. В результате его действий пострадал автомобиль Mazda. Россиянин разбил ему капот и зеркала. Нарушителем оказался пьяный 26-летний уроженец Ханты-Мансийска.

Ранее сообщалось, что военный блогер предстанет перед судом по обвинению в применении насилия к полицейскому.

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      Артем Соколов
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