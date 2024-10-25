Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:41, 25 октября 2024Мир

Захарова объяснила закрытие консульства России страхом Польши

Захарова: Польша боится, что ее граждане будут обращаться в консульства России
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Польша приняла решение закрыть консульство России в Познани из страха, что польские граждане будут обращаться в российские дипучреждения за защитой. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Захарова отметила, что посольства России получили указания помогать иностранным гражданам, желающим «найти защиту, убежище, найти новую возможность для сохранения того, что считали святым».

«Польские власти тоже боятся, что наши консульства начнут принимать заявки от их же польских граждан, которые захотят воспользоваться этой возможностью, чтобы просто сохранить детей и семьи от этого деструктивного влияния», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский заявил, что российское консульство в Познани может быть закрыто уже в начале ноября.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Главное, чтобы осколки далеко не летели». Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о северокорейских войсках

      Прорыв трубы с кипятком оставил москвичей без света

      Названо главное преимущество онлайн-знакомств

      Оказавшегося в рабстве у цыган участника СВО захотели выгнать из России

      Напавший на людей в российском гипермаркете оказался в состоянии наркотического опьянения

      Российские войска заняли более выгодные позиции у Стельмаховки

      Замминистра энергетики Мочальникова отправили под домашний арест

      54-летняя Клаудия Шиффер оголила тело в новой фотосессии

      Захарова объяснила закрытие консульства России страхом Польши

      Замглавы Минэнерго России Мочальникова обвинили в злоупотреблениях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше