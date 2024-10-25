Захарова объяснила закрытие консульства России страхом Польши

Захарова: Польша боится, что ее граждане будут обращаться в консульства России

Польша приняла решение закрыть консульство России в Познани из страха, что польские граждане будут обращаться в российские дипучреждения за защитой. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Захарова отметила, что посольства России получили указания помогать иностранным гражданам, желающим «найти защиту, убежище, найти новую возможность для сохранения того, что считали святым».

«Польские власти тоже боятся, что наши консульства начнут принимать заявки от их же польских граждан, которые захотят воспользоваться этой возможностью, чтобы просто сохранить детей и семьи от этого деструктивного влияния», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский заявил, что российское консульство в Познани может быть закрыто уже в начале ноября.