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12:20, 25 октября 2024Мир

Захарова пообещала ответ Польше на закрытие российского генконсульства

Захарова: Россия ответит Польше на закрытие генконсульства РФ в Познани

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россия в ближайшее время ответит Польше на закрытие российского генконсульства в Познани. С таким заявлением в эфире «Первого канала» выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ответ будет разработан всеми службами поддержки. Естественно, этот ответ будет сформулирован, как и другие ответы, в достаточно жестких рамках», — пообещала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что польским дипломатам следует готовиться к скорой ответной высылке из России. Так она отреагировала на требование Варшавы выслать десять сотрудников российского генконсульства в Познани.

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      Виктория Кондратьева
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