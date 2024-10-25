Захарова пообещала ответ Польше на закрытие российского генконсульства

Захарова: Россия ответит Польше на закрытие генконсульства РФ в Познани

Россия в ближайшее время ответит Польше на закрытие российского генконсульства в Познани. С таким заявлением в эфире «Первого канала» выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ответ будет разработан всеми службами поддержки. Естественно, этот ответ будет сформулирован, как и другие ответы, в достаточно жестких рамках», — пообещала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что польским дипломатам следует готовиться к скорой ответной высылке из России. Так она отреагировала на требование Варшавы выслать десять сотрудников российского генконсульства в Познани.