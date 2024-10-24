Захарова призвала польских дипломатов готовиться выехать из России

Польским дипломатам следует готовиться к скорой ответной высылке из России. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала закрытие консульства России в Познани.

Польским дипломатам приготовиться. Пожировали в России, пора и честь знать Мария Захарова официальный представитель МИД России

24 октября стало известно, что Польша вышлет из страны десять сотрудников российского генконсульства в Познани.

«Российское консульство в Познани покинут три дипломата и пять административно-технических сотрудников, а также два сотрудника, которых должны были аккредитовать в Польше», — заявил агентству PAP пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский.

Польша решила закрыть генконсульство России в Познани

22 октября сообщалось, что Министерство иностранных дел Польши отозвало согласие на работу генерального консульства России в городе Познань.

«Я принял решение отозвать согласие на функционирование консульства Российской Федерации в Познани», — заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Польский министр также добавил, что персонал консульства признают на территории Польши нежелательными лицами. Сикорский назвал в качестве причины такого решения якобы «попытки диверсий» со стороны России.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Кроме того, Сикорский допустил, что из Польши могут выслать посла России Сергея Андреева.

Пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский сообщил, что генконсульство России в Познани может быть закрыто уже в начале ноября.

В МИД России назвали закрытие консульства в Польше безудержной русофобией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала закрытие генконсульства России в городе Познань очередным проявлением безудержной русофобии со стороны Польши.

«Мы в очередной раз стали свидетелями проявления официальной Варшавой безудержной русофобии, помноженной на болезненную шпиономанию», — сказала Захарова.

Российский дипломат обратила внимание на то, что польские власти пытаются набрать очки, запугивая граждан «российской угрозой».

Захарова подчеркнула, что подобными решениями Варшава ничего не выигрывает, а лишь загоняет себя в тупик. Представитель МИД РФ добавила, что российская сторона неоднократно пыталась достучаться до польских властей и убедить их в абсолютной бессмысленности антироссийского курса.

Ответ России на очередной враждебный шаг Польши будет болезненным, заключила Захарова.