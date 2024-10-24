Польским дипломатам следует готовиться к скорой ответной высылке из России. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала закрытие консульства России в Познани.
Польским дипломатам приготовиться. Пожировали в России, пора и честь знать
24 октября стало известно, что Польша вышлет из страны десять сотрудников российского генконсульства в Познани.
«Российское консульство в Познани покинут три дипломата и пять административно-технических сотрудников, а также два сотрудника, которых должны были аккредитовать в Польше», — заявил агентству PAP пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский.
Польша решила закрыть генконсульство России в Познани
22 октября сообщалось, что Министерство иностранных дел Польши отозвало согласие на работу генерального консульства России в городе Познань.
«Я принял решение отозвать согласие на функционирование консульства Российской Федерации в Познани», — заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Польский министр также добавил, что персонал консульства признают на территории Польши нежелательными лицами. Сикорский назвал в качестве причины такого решения якобы «попытки диверсий» со стороны России.
Кроме того, Сикорский допустил, что из Польши могут выслать посла России Сергея Андреева.
Пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский сообщил, что генконсульство России в Познани может быть закрыто уже в начале ноября.
В МИД России назвали закрытие консульства в Польше безудержной русофобией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала закрытие генконсульства России в городе Познань очередным проявлением безудержной русофобии со стороны Польши.
«Мы в очередной раз стали свидетелями проявления официальной Варшавой безудержной русофобии, помноженной на болезненную шпиономанию», — сказала Захарова.
Российский дипломат обратила внимание на то, что польские власти пытаются набрать очки, запугивая граждан «российской угрозой».
Захарова подчеркнула, что подобными решениями Варшава ничего не выигрывает, а лишь загоняет себя в тупик. Представитель МИД РФ добавила, что российская сторона неоднократно пыталась достучаться до польских властей и убедить их в абсолютной бессмысленности антироссийского курса.
Ответ России на очередной враждебный шаг Польши будет болезненным, заключила Захарова.