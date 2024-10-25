Зеленский распорядился выплатить всем украинцам по тысяче гривен

Зеленский: украинцам выплатят по тысяче гривен на оплату украинских товаров

Украинцам выплатят по тысяче гривен (около 2343 рублей) в рамках новой социальной программы. Об этом сообщил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, эти средства граждане смогут потратить на оплату «украинских товаров и услуг», в том числе коммунальных. Глава государства уточнил, что на эти деньги можно будет приобрести, в частности, железнодорожные билеты, украинские лекарства и книги на украинском языке. «Первого декабря деньги должны быть у людей», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский распорядился разработать новый план действий на случай продолжения конфликта. Предполагается, что от «плана победы» он будет отличаться тем, что в нем должны быть прописаны именно действия Украины, а не ее западных союзников.