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00:10, 26 октября 2024Россия

26 октября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

26 октября в России отмечают День гимнастики, а в мире празднуют Скандинавский Новый год. Православные отмечают день Иверской иконы Божией Матери и вспоминают преподобного Вениамина Печерского. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 26 октября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

Всероссийский день гимнастики

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Праздник был учрежден 1999 году и с тех пор ежегодно отмечается в последнюю субботу октября. В этот день чествуют достижения российских спортсменов, а также проводятся мероприятия, направленные на популяризацию спортивной и художественной гимнастики в стране.

Гимнастика была известна еще жителям Древней Руси — спортивные состязания считались неотъемлемой частью народных праздников. Широкое развитие этой дисциплины началось в XVIII веке с подачи Петра I и Александра Суворова. Однако по-настоящему массовым видом спорта гимнастика стала лишь в СССР — кстати, именно в Советском Союзе зародилась художественная гимнастика.

Праздники в мире

Скандинавский Новый год

Скандинавский Новый год связан с язычеством и уходит корнями в дохристианскую эпоху. С приходом праздника люди начинали отсчитывать «зимние ночи» — самое темное время года.

Сейчас праздник ежегодно отмечают в Норвегии, Швеции и других скандинавских странах. Главный герой торжества — Юлениссен, скандинавский Дед Мороз. Одна из основных традиций — сжигание чучела, наряженного в старую одежду. Также у Скандинавского Нового года есть свой талисман — Йольский кот, который приносит удачу и благополучие.

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

Вceмиpный дeнь aмилoидoзa

Амилоидоз — группа заболеваний, вызванных накоплением аномальных белков, называемых амилоидными фибриллами. Чаще всего у пациентов с таким диагнозом поражаются сердце и почки, а продолжительность жизни без лечения составляет от полугода до четырех лет.

В 2021 году Альянс по борьбе с амилоидозом и несколько других организаций учредили День, который сегодня объединяет не менее 18 стран на четырех континентах. Главная цель — рассказать широкой общественности об этом заболевании, обсудить меры по ускорению диагностики и повышению качества лечения.

Какие еще праздники отмечают в мире 26 октября

  • Мeждунapoдный дeнь кoлoпpoктoлoгa;
  • День инженера в Тунисе;
  • Национальный день в Австрии.

Какой церковный праздник сегодня

Принесение в Москву Иверской иконы Божией Матери

Согласно преданию, в IX веке Иверская икона хранилась у одной благочестивей вдовы, жившей близ города Никеи. Однажды к ней ворвались иконоборцы — один воин ударил копьем по образу Девы Марии, и тотчас из пораженного места потекла кровь. Напуганная женщина решила спасти святыню — она дала воинам денег, а образ опустила в море. Так, икона доплыла до Афона, где ее приняли иноки Иверского монастыря.

Позже образ прославился своими чудесами далеко за пределами обители. Так что патриарх Никон обратился в Иверский монастырь с просьбой прислать в Москву список. 13 октября 1648 года святыню торжественно встретили жители столицы.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Какие еще церковные праздники отмечают 26 октября

  • День памяти священномучеников Карпа, епископа Фиатирского, Папилы диакона, мучеников Агафодора и Агафоники;
  • День памяти преподобного Вениамина Печерского;
  • День памяти мученика Флорентия Солунянина;
  • День памяти священномученика Вениамина Персидского.

Приметы на 26 октября

В народном календаре 26 октября — день Агафона, или Банный день. В это время на Руси было принято приводить в порядок бани, топить их и париться.

  • Чтобы задобрить Банного духа в этот день для него припасали воду, веник и мыло.
  • Также в банях освящали воду. Считалось, что в этот день она не только поможет избавиться от болезней и бед, но и притянет в дом удачу.
  • Случайно разлить воду — к новостям.
  • Умываться дождевой водой — к богатству.
  • Облиться кипятком — к потере денег.

Кто родился 26 октября

Игорь Масленников (1931-2022)

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Советский и российский кинорежиссер, наиболее известный благодаря экранизации произведений Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе и трилогии «Зимняя вишня».

Масленников также занимал руководящие посты в Союзе кинематографистов Российской Федерации. Всего за свою творческую карьеру он успел снять около 30 фильмов и телесериалов

Василий Верещагин (1842-1904)

Выдающийся русский художник-баталист, известный своими реалистичными и критическими изображениями войны. За свою жизнь живописец успел поучаствовать во многих боевых кампаниях, а затем отразил ужасы войны в картинах «Апофеоз войны», «Торжествуют», серии работ «Наполеон I в России» и многих других.

Кто еще родился 26 октября

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