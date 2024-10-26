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03:05, 26 октября 2024Наука и техника

Астронавта НАСА госпитализировали после возвращения с МКС

Астронавта НАСА госпитализировали после возвращения с МКС на Землю

Фото: Joel Kowsky / Nasa / Global Look Press

Астронавта Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) госпитализировали после возвращения на Землю в составе экипажа корабля Crew Dragon. Об этом говорится на сайте американского ведомства.

Уточняется, что причиной стало недомогание астронавта. Имя астронавта не раскрывается. В настоящее время он находится «в стабильном состоянии под наблюдением». Отмечается, что данные меры приняты в целях предосторожности.

Ранее сообщалось, что космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с российским космонавтом Александром Гребенкиным на борту вернулся на Землю. Помимо россиянина, на борту корабля находились астронавты НАСА Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. Корабль успешно приводнился в Атлантическом океане у берегов штата Флорида.

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      Марина Совина
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