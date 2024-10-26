Названа дата закрытия Ask.fm

Стало известно, что Ask.fm закроется 1 декабря

Администрация платформы Ask.fm для анонимных вопросов и ответов объявила, что проект перестанет работать 1 декабря 2024 года. Об этом говорится на сайте компании.

При этом основной причиной в сообщении площадки называется значительное сокращение пользовательской базы. Регистрация новых пользователей на сайте была приостановлена 24 октября.

Ранее стало известно, что Владислав Бакальчук пытался тайно отобрать Wildberries у своей супруги Татьяны Ким. При этом по словам основательницы маркетплейса Татьяны Ким, Wildberries необходима серьезная перестройка, поэтому компании будут создавать вместе новую цифровую торговую платформу. Wildberries и группа Russ завершили объединение 1 октября.