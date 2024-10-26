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07:51, 26 октября 2024Спорт

Российский футболист рассказал о заработках студентов в США

Футболист Дашин заявил, что в США студент может заработать тысячу долларов

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Воспитанник «Краснодара» Павел Дашин рассказал о заработках студентов в США. Его слова приводит «Чемпионат».

Футболист заявил, что студент может получить от 10 до 15 долларов в час, работая 20 часов в неделю. Он подчеркнул, что в общей сумме получается около одной тысячи долларов. «Работа простая. В прошлом университете я занимался репетиторством», — подытожил Дашин.

Ранее Дашин оценил уровень безопасности в США. Большим минусом спортсмен назвал тот факт, что в Америке оружие находится в открытом доступе.

Дашин — воспитанник академии «Краснодара». В настоящее время он представляет команду университета Южного Иллинойса.

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      Анастасия Борисова
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