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09:40, 26 октября 2024Спорт

Российского хоккеиста признали второй звездой дня в НХЛ

Российского хоккеиста Ивана Барбашева признали второй звездой дня в НХЛ

Фото: Stephen R. Sylvanie / Imagn Images / Reuters

Российского форварда «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашева признали второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

Нападающий оформил дубль во встрече регулярного чемпионата против «Оттава Сенаторс». Игра прошла в ночь на суюботу, 26 октября, и завершилась со счетом 6:4 в пользу «Вегаса».

Первой звездой дня признан канадский голкипер «Эдмонтон Ойлерс» Стюарт Скиннер, который провел сухой матч против «Питтсбург Пингвинс» (4:0). Третьей звездой стал еще один канадец — нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Бо Хорват, забросивший победную шайбу в овертайме встречи против «Нью-Джерси Дэвилс» (4:3).

Барбашев в нынешнем сезоне провел восемь матчей в регулярном чемпионате. Он отметился семью голами и четырьмя голевыми передачами .

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      Алексей Гусев
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