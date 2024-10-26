Силы ПВО сбили беспилотник в небе над российским регионом

Губернатор Гусев: ПВО сбила беспилотник в Воронежской области, пострадавших нет

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в небе над одним из районов Воронежской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Александр Гусев.

Согласно его информации, по предварительным данным в результате инцидента никто не пострадал, разрушения в рацоне так же отсутствуют. На место вызваны сотрудники оперативных служб.

«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — предупредил Гусев.

Ранее на территории Воронежской и Липецкой областей объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При этом до этого трассу Орел — Тамбов на территории Липецкой области перекрывали, чтобы обезвредить обломки уже сбитых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).