Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:58, 26 октября 2024Россия

Силы ПВО сбили беспилотник в небе над российским регионом

Губернатор Гусев: ПВО сбила беспилотник в Воронежской области, пострадавших нет

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в небе над одним из районов Воронежской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Александр Гусев.

Согласно его информации, по предварительным данным в результате инцидента никто не пострадал, разрушения в рацоне так же отсутствуют. На место вызваны сотрудники оперативных служб.

«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — предупредил Гусев.

Ранее на территории Воронежской и Липецкой областей объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При этом до этого трассу ОрелТамбов на территории Липецкой области перекрывали, чтобы обезвредить обломки уже сбитых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о переброске нескольких тысяч элитных солдат КНДР под Курск. Какую роль они должны сыграть в боях?

      Россиянин Анкалаев одержал победу на турнире UFC

      Силы ПВО сбили беспилотник в небе над российским регионом

      ПВО за два часа сбила 13 беспилотников в четырех российских регионах

      В Кировской области завели дело после крушения вертолета Ми-2

      Упавший в Кировской области вертолет эксплуатировался почти 38 лет

      Захарова оценила закон о найме иностранцев в ВСУ

      На Солнце снова зафиксировали вспышки высшего уровня X

      Подполье сообщило об ударе по иностранной технике в Сумах

      Россиянку задержали в ДНР за подготовку покушения на главу ГУФСИН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше