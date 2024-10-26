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20:32, 26 октября 2024Спорт

Тренер посоветовала топ-6 эффективных упражнений для похудения

Фото: Branislav Nenin / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Елена Соболь посоветовала топ-6 эффективных упражнений для похудения. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Соболь рекомендовала выполнять прыжки на месте с расставлением ног и поднятием рук и прыжки на скакалке. Также в список вошли выпады, планка с подтягиванием колена и альпинист. Кроме того, она посоветовала делать берпи, однако новичкам следует отказаться от выполнения упражнения из-за недостаточной физической подготовки.

«Жиросжигание — это не моментальный процесс. Для достижения долгосрочных результатов необходим комплексный подход, включающий правильное питание и регулярные тренировки», — подчеркнула Соболь. По словам эксперта, для похудения необходимо не менее 20-30 минут умеренной интенсивной физической активности и дефицит калорий.

Ранее Соболь назвала способы замотивировать себя на занятия спортом. Специалист рекомендовала установить реальные цели, а также заранее планировать тренировки и записывать их в календарь.

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      Дарья Коршунова
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